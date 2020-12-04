Сеул, , 13:57 — REGNUM 3 декабря глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которым обсудил сотрудничество в борьбе с изменением климата. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Кан Мин Сока.

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В рамках переговоров южнокорейский лидер сообщил, что в настоящее время Сеул реализует политику «Новый курс», направленную на создание устойчивой экономики, работает над достижением к 2050 году углеродной нейтральности, а также добавил, что Южная Корея намерена активно сотрудничать с мировым сообществом в реализации Парижского соглашения.

В свою очередь, Макрон отметил, что Париж хотел бы поддержать инициативы Сеула, а также добавил, что Франция намерена принять участие в саммите партнёрства ради зелёного развития и глобальных целей до 2030 года (P4G), который состоится в 2021 году в Сеуле.

Представители двух стран также договорились вместе работать над разработкой и справедливым распределением вакцины от COVID-19.

Между тем, президент Мун выразил соболезнования главе Франции в связи с убийством учителя истории Самуэля Пати и терактом в Ницце.