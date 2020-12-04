Минск, , 13:50 — REGNUM Мингорисполком саботирует решения Александра Лукашенко и его команды об активизации партийного строительства и гражданского общества, поиску диалога. Об этом на своей странице в социальной сети заявил белорусский политолог Дмитрий Беляков, комментируя отказ минских чиновников зарегистрировать общественное объединение «Единое Отечество».

«Пока Тихановская и Латушки призывают адептов к протестам и саботажу, исполнительная власти, а в частности отдельные чиновники Мингорисполкома делают всё что бы еще больше взвинтить градус гражданского конфликта, — считает политолог. — Они попросту душат патриотов, лишая их возможности законным путём отстаивать свои интересы».

Беляков считает, что чиновники отказывают в регистрации общественных объединений патриотического толка, стремясь с использованием административного ресурса «всеми силами препятствовать формированию новых сил, тех кто не терпит того бардака что творится вокруг».

По мнению политолога-коммуниста и сторонника Лукашенко, отказ в регистрации общественного объединения «Единое Отечество» произошёл «по формальному признаку» и стал поводом для обращения в суд и депутатского запроса.

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«Мы обращаемся к Вам, соратники, поддержите нас в нашей борьбе с оборотнями и 5й колонной, распространите наш пост максимально широко. Текст заявления в суд разместим в открытом доступе в ближайшее время. Не дадим предателям и вредителям украсть нашу Победу!», — заявил представитель незарегистрированного НГО.

Оппозиционная пресса в целом злорадно отреагировала на отказ ГУЮ Мингорисполкома зарегистрировать НГО «лукашиста» Белякова. По мнению «Еврорадио» и других польских изданий, «Единое Отечество» является «пророссийской организацией».

Напомним, в конце 2020 года власти Белоруссии изменили вектор пропаганды на прямо противоположный. Теперь агрессором, покушающимся на белорусские «суверенитет и независимость» и даже «территориальную целостность» позиционируется Запад, а не Россия, как это было в последние годы, вплоть до августовского финала президентской кампании 2020 года.

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Осенью 2020 года стало известно о нескольких санкционированных спецслужбами Белоруссии проектах объединений граждан с общерусским мировоззрением и пророссийскими настроениями. Ни одно из таких объединений до сих пор не было зарегистрировано.