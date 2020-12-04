Москва, , 13:53 — REGNUM Позиция, которую власти Турции занимают по Крыму, является одним из серьезных разногласий между Москвой и Анкарой. Об этом 4 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Крым наш! Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, отношения между Россией и Турцией важны для обеих стран и для региональной безопасности и стабильности, и базируются на принципах невмешательства во внутренние дела и уважения интересов друг друга, при этом нося взаимовыгодный характер.

«Вместе с тем, разумеется, в наших отношениях есть и разногласия. Крым относится к серьезным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположная точка зрения. Мы продолжим доводить до наших турецких визави нашу последовательную позицию по Крыму», — заявил Песков.

Кроме этого, он подчеркнул, что позиция Москвы по Крыму, которая не может никак не обсуждаться, «весьма терпеливо и последовательно» доводится до турецкой стороны.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.