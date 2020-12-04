Цхинвал, , 13:52 — REGNUM Представители оппозиционных партий Южной Осетии готовятся провести несанкционированные акции протеста. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба МВД республики.

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"В министерство внутренних дел РЮО поступила оперативная информация о том, что в ближайшее время в городе Цхинвал и на территории республики планируется проведение несанкционированных митингов, демонстраций, шествий и пикетирования со стороны оппозиционных сил», — говорится в сообщении.

В МВД обратились к жителям республики и призвали их не выходить на протестные акции. В ведомстве обратили внимание на сложную эпидемиологическую обстановку в стране из-за пандемии. Организаторов предстоящих акций предупредили об административной ответственности, если они не откажутся от своих планов.

Накануне призыв начать бессрочные акции протеста в Цхинвале начала распространять в соцсетях Оксана Сотиева, вдова Инала Джабиева, который скончался, когда находился под арестом. Сотиева выразила несогласие с результатом судебной экспертизы, где говорилось, что ее муж погиб «от прекращения приема наркотиков», а не от полученных травм.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа и начале сентября в Цхинвале прошли несколько стихийных акций протеста, поводом для которых стало известие о смерти находящегося под арестом Джабиева, которого подозревали в покушении на министра внутренних дел Южной Осетии. К протестам подключились депутаты парламента от оппозиционных партий.

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