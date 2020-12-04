Варшава, , 13:48 — REGNUM Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек в интервью для Polska Times заявил, что по политическим убеждениям является либертарианцем.

«СМИ меня хотят представить в качестве революционера или человека с радикальными консервативными взглядами, но по убеждениям я настоящий либертарианец», — заявил Чарнек.

Журналист спросил министра по поводу преследования учителей и преподавателей за участие в протестной акции, на что он ответил, что ни один преподаватель не пострадал из-за своих убеждений.

По его словам, он не контролирует работников образовательной сферы и уважает их конституционного право на выражение собственного мнения путем протестов. Однако он пообещал не оставить без внимания факты «вульгарного» поведения педагогов во время протестов, например, выкрикивание нецензурной лексики или нападений на полицейских работников, а также склонение к участию в акциях учеников и студентов.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.