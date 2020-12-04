Березники, Пермский край, , 13:39 — REGNUM В Пермском крае с рабочей поездкой 3 декабря находился заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков. Он провел совещание с губернатором Дмитрием Махониным и посетил строительную площадку жилого комплекса «Любимов» в Березниках, который возводится для переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым в результате техногенной аварии, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

По итогам рабочего совещания принято решение о необходимости ускорения темпов работ. «Сроки строительства каждого дома можно ускорить. Нужно проанализировать график, подумать, какие работы реально провести быстрее, сохранив качество. Если вы не находите способа сократить сроки, давайте смотреть вместе. Наша главная задача — быстрее переселить в новые квартиры людей, которые очень этого ждут», — сказал Дмитрий Волков.

Напомним, ход строительства нового микрорайона в Березниках контролируют Правительственная комиссия по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Прикамье, а также Аппарат полномочного представителя президента в ПФО. Финансирование проекта осуществляется из бюджета Пермского края, федерального бюджета и за счет средств ПАО «Уралкалий». На сегодняшний день общая сумма расходов на проект составляет 10,5 млрд рублей.

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К 2022 году в микрорайоне «Любимов» должны построить 29 домов. На данный момент завершено строительство 13 объектов, продолжается возведение еще 16 домов. В обще сложности необходимо переселить 14 663 человек. Договоры на предоставление выплат заключили уже 13,7 тысяч человек, в благоустроенные квартиры переселились 6659 человек.

Инспекционная комиссия осмотрела стройплощадки 12 домов, где недавно прошла смена подрядчиков. Сейчас работы на этих объектах мобилизованы. Первые три объекта, продемонстрировавшие наибольшую степень готовности (80%), планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2021 года.

Подводя итоги поездки, Дмитрий Волков высоко оценил новый подход руководства региона к реализации проекта микрорайона. «Это знаковый проект для края, а для Березников особенно. Важно здесь построить не просто дома, а дома для людей. Губернатор принял правильно решение «переупаковать» проект, обратить особое внимание на комфортную городскую среду, благоустройство, соцобъекты, дороги, коммуникации, магазины, остановки, общественный транспорт. Это все те вещи, которые делают микрорайон местом комфортного проживания. Несомненно, это будет конкурентоспособный девелоперский проект, люди захотят здесь жить и наша общая цель будет достигнута», — сказал он.

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