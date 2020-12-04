Москва, , 13:37 — REGNUM Российская система управления тактического звена превзойдет зарубежные аналоги. Об этом 4 декабря заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Система управления создается в рамках опытно-конструкторских работ «Созвездие-2015». Шойгу отметил, что применение системы улучшит управление войсками и их боевую эффективность.

Отметим, система управления тактического звена реализует концепцию «стетцентрической войны». Она предназначена для управления войсками с использованием систем навигации, а также спутниковых и беспилотных средств наблюдения.

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