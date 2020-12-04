Новосибирск, , 13:29 — REGNUM Первый заместитель председателя новосибирского Заксобрания Андрей Панфёров досрочно покинул сессию горсовета Новосибирска из-за отказа депутатов принять генплан. Ранее парламентарии отложили рассмотрение генерального плана Новосибирска и отправили документ на доработку в профильные департаменты.

«Вопрос стоял всего о 20 гектарах земли. Почему необходимо сейчас генеральный план фактически на год переносить и дорабатывать? Я приведу примеры, как в начале Великой Отечественной войны за два месяца заводы перевозили за Урал и запускали в работу. Стратегические операции по штурму Берлина отрабатывали в течение десяти дней! А тут какая-то вселенская трагедия, — цитирует «Континента Сибирь"Панфёрова. — Внесите изменения в генплан — профессионалов у нас много. Зачем ставить под угрозу вопросы жилищного строительства и строительные сообщества Новосибирска и Новосибирской области? Люди взяли кредиты, подготовились к тому, чтобы организовывать застройку. А тут под корень начинают их инициативу и возможности уничтожать».

На это спикер совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев заявил, что откладывают решение по генплану из-за озабоченности проблемой застройки зелёных зон города.

После выступлений нескольких депутатов Андрей Панфёров заявил, что покидает сессию.