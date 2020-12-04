Сеул, , 13:27 — REGNUM 4 декабря президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл частичные перестановки в правительстве, сменив четырёх министров. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, глава государства освободил от должности министра земли, инфраструктуры и транспорта Ким Хён Ми, занимавшую данную должность с момента инаугурации Мун Чжэ Ина. Вместо неё на должность министра назначен глава Корейской земельно-жилищной корпорации (Korea Land and Housing Corporation) Пён Чхан Хым.

Депутат от правящей Демократической партии «Тобуро» Чон Хэ Чхоль назначен новым министром внутренних дел и безопасности, директор Корейского института развития индустрии здравоохранения (KHIDI) Квон Док Чхоль — министром здравоохранения и социального обеспечения, а представитель фонда Korea Foundation for Women Чон Ён Э — министром по вопросам гендерного равенства и семей.