Москва, , 13:24 — REGNUM Расширение санкций США против строительства газопровода «Северный поток — 2» является проявлением недобросовестной конкуренции, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать военный бюджет США на 2021 год, который предполагает введение дополнительных санкций против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

«Считаем это не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что российская сторона сделает всё для защиты своих интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря Палата представителей и Сенат Конгресса США внесли поправки в проект оборонного бюджета, касающиеся ужесточения санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

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