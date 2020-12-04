Кишинёв, , 13:22 — REGNUM Молдавии необходимы новые правительство и парламент. Об этом 4 декабря заявила избранный молдавский президент, лидер проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду в телефонном разговоре с премьер-министром республики Ионом Кику.

«У меня состоялся телефонный разговор с премьер-министром Кику… Я сказала ему, что стране нужен новый парламент и другое правительство», — написала Санду на своей странице в соцсети Facebook.

Также она подчеркнула, что заявила Кику, что проект государственного бюджета Молдавии на 2021 год, которое разработало его правительство, «не в состоянии помочь гражданам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий молдавский лидер Игорь Додон заявил, что избранный президент Молдавии, лидер проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду «сеет хаос» в стране, организуя бессмысленные протесты.