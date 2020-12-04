Санкт-Петербург, , 13:39 — REGNUM Петербургский губернатор Александр Беглов возмутился расклейкой листовок с критикой депутата Заксобрания от «Единой России» Дениса Четырбока. Реакции от градоначальника требовал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров с трибуны Мариинского дворца, называя произошедшее шагом к «политической катастрофе», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вячеслав Макаров и Денис Четырбок Assembly.spb.ru

О реакции градоначальника стало известно от просмольнинского телеканала «78», который сослался на свои «источники».

По их сведениям, Александр Беглов отправил Денису Четырбоку письмо в День юриста, 3 декабря. Там губернатор пишет, что Четырбок известен в Петербурге как один из самых активных депутатов.

«Возмущён грубой провокационной акцией, которая нацелена не только на то, чтобы исказить итоги Вашей деятельности, но и нанести вред нашему городу. Санкт-Петербург — культурная столица России. Такие выходки не свойственны настоящим петербуржцам — людям тактичным и воспитанным», — говорится в письме губернатора Четырбоку.

Заметим, именно активная законотворческая деятельность депутата и стала поводом для критики. Говоря о «провокации», Беглов имеет в виду листовки, которые расклеили по Петербургу несколько дней назад. На них изображен Четырбок под слоганом «Я решаю, когда похоронить ваш бизнес». Одна из листовок была замечена в непосредственной близости от Смольного.

В печатных материалах рассказывается о законопроектах, которые разработал Четырбок, но, как считают единороссы, искажена информация о документах. Так, сказано о законопроекте по запрету квестов для детей до 14 лет, хотя проект Четырбока предполагает «ограничения», а не полный запрет, подчеркнули в «Единой России». В листовках также напоминалось о законопроекте, который запрещает торговать неподалеку от мемориальных досок и о законе, запрещающем бары площадью меньше 50 кв. метров в жилых домах. Указанные сведения в «ЕР» назвали ложью и клеветой.

Выступая с трибуны Заксобрания, Вячеслав Макаров встал на защиту Четырбока, атака на которого, по мнению спикера, равнозначна дестабилизации политической обстановки в городе.

«Сегодня прокламации расклеиваются по всему городу, проводятся мероприятия в отношении депутатов неизвестно кем, потом начнут создаваться ячейки, подпольные горкомы, включая террористические», — предостерёг Макаров.

Единороссы убеждены, что кроме нарушения ряда положений законодательства об административных правонарушениях, действия неизвестных попадают под статьи 128 («Клевета») и 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ. Их также поразило высокое качество полиграфии и синхронность действий расклейщиков. Они потребовали от Беглова «четких заявлений».

«Вы, уважаемый Александр Дмитриевич, как высшее должностное лицо нашего города являетесь гарантом его социального равновесия. Оставить без внимания подобную провокацию — значит расписаться в бессилии и слабости органов государственной власти», — добавили парламентарии в депутатском запросе на имя губернатора.

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