Москва, , 13:19 — REGNUM Происходящая в настоящее время политическая борьба в Молдавии является внутренним делом этой республики. Об этом 4 декабря заявил журналистам пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков.

«Все, что происходит в Молдове, — это внутреннее дело этой республики», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Также он добавил, что действующий президент Молдавии Игорь Додон проиграл выборы Майе Санду, однако не совсем прекратил политическую борьбу.

«Но вместе с тем все, что происходит там в рамках этой политической борьбы, — это исключительно внутреннее дело Молдовы», — подчеркнул Песков и добавил, что Россия, как и в случае с другими странами СНГ, не намерена вмешиваться и не вмешивается в данный процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий молдавский лидер Игорь Додон заявил, что избранный президент Молдавии, лидер проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду «сеет хаос» в стране, организуя бессмысленные протесты.