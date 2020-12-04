Никосия, , 13:07 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас встретился 4 декабря с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом в президентском особняке Кипра, передает AMNA.

Дендиас отправился на Кипр для переговоров с правительством Кипра о событиях в регионе и для координации действий Кипра и Греции в преддверии предстоящих заседаний Совета ЕС по иностранным делам и Совета Европы, а также по кипрскому вопросу. После встречи с Анастасиадисом Дендиас направится в министерство иностранных дел Кипра, где встретится со своим кипрским коллегой Никосом Христодулидесом. После встречи между двумя министрами состоится встреча делегаций двух сторон, а затем совместные заявления Христодулидеса и Дендиаса.

Находясь в Никосии, Дендиас планирует принять участие в онлайн-27-й встрече Совета министров ОБСЕ, а затем в онлайн-обсуждении инициативы «Средиземноморские диалоги», которое проводится под эгидой Министерства иностранных дел Италии — в рамках данного мероприятия Дендиас примет участие в дискуссии на тему «Общее процветание и миграция» вместе с коллегами из Италии, Словении, Хорватии и Португалии. Что касается Совета министров ОБСЕ, его работа будет сосредоточена на продвижении диалога по вопросам безопасности, борьбе с терроризмом и экстремизмом, продвижении прав человека и борьбе с коррупцией и организованной преступностью в регионе ОБСЕ.