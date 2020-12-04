Москва, , 13:11 — REGNUM Российский президент Владимир Путин пока не подписывал никаких документов о новом назначении Анатолия Чубайса, который руководил госкорпорацией «Роснано». Об этом сообщил 4 декабря журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Анатолий Чубайс Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представителя Кремля спросили, может ли Чубайс остаться в числе политиков, «на которых рассчитывает Кремль», или он посвятит себя личным проектам. На этот вопрос, отметил Песков, может ответить только сам Владимир Путин.

«Пока каких-либо подписанных им документов о назначении Чубайса не было», — сказал он.

Он добавил, что любой человек может при желании переключиться на собственные проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря Путин предложил возглавить «Роснано» первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. На следующий день правительство РФ утвердило директиву о замене Куликовым Чубайса на посту главы правления «Роснано».

Читайте также: Песков назвал отставку Чубайса естественным процессом

А также: Правительство РФ утвердило директиву о замене Чубайса в «Роснано»