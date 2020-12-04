Ханой, , 13:03 — REGNUM Посол Индонезии во Вьетнаме Ибну Хади получил орден дружбы от президента Вьетнама в знак укрепления отношений между двумя странами, сообщает Antara.

«Орден дружбы был вручен за позитивный и активный вклад посла в поощрение и продвижение дружбы и стратегического партнерства Вьетнама и Индонезии», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Ханое.

Согласно официальным данным, объем торговли между Индонезией и Вьетнамом вырос с 6,82 млрд долларов США в 2017 году до 9,01 млрд долларов США в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные лица Японии поддерживают план создания фонда национального благосостояния, органа по управлению инвестициями в Индонезии.

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