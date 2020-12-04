Киев, , 13:01 — REGNUM Правительство Украины объявит конкретные планы по ужесточению карантина в стране в среду, 9 декабря.

Об этом сегодня, 5 декабря, заявил в Верховной раде премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Конкретика карантинных мероприятий будет озвучена в среду, 9 декабря, на следующем правительственном заседании», — сказал Шмыгаль.

Ранее сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на брифинге, что полный локдаун в стране могут ввести с первых чисел января ориентировочно на 3 недели.

Шмыгаль не подтвердил, что основным является именно этот план.

«На сегодня ведется коммуникация с мэрами и главами облгосадминистраций. Мы четко понимаем потребности и предостережения регионов относительно тех или иных ограничений. В декабре мы не планируем усиливать ограничительные меры», — сказал глава правительства.

Напомним, что 1 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что полный локдаун на Украине из-за ситуации с COVID-19 в любом случае будет введен, и единственный вопрос, который сейчас обсуждают власти — когда именно его вводить, уже в декабре, или с начала января.