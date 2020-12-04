Кишинёв, , 12:56 — REGNUM Избранный президент Молдавии, лидер проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду «сеет хаос» в стране, организуя бессмысленные протесты. Об этом 4 декабря заявил действующий глава данной республики Игорь Додон в видеообращении, которое размещено на странице политика в соцсети Facebook.

«Санду вновь зовет людей на протест в воскресенье (6 декабря — ред.), хотя никто не мешает ей вступить в должность», — отметил в своем сообщении действующий молдавский лидер.

Также он обратился к гражданам республики с призывом не позволять собой манипулировать, так как в условиях пандемии вывод людей на улицы будет способствовать распространению коронавируса.

«Те, кто сеют хаос, должны взять на себя ответственность за страну», — подчеркнул Додон.

Также действующий молдавский президент подчеркнул, что у избранного президента республики есть возможность отправить в отставку правительство Молдавии, вносить законодательные инициативы и опротестовывать принятые парламентом законы в Конституционном суде.

«Для этого просто нужно начать работать», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее против сокращения полномочий президента Молдавии высказался действующий глава данной республики Игорь Додон.