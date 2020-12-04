Астрахань, , 12:59 — REGNUM Первые боевые пуски ракет зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» выполнили самарские военные на полигоне Капустин Яр в Астраханской области после перевооружения в середине ноября. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

По сообщению пресс-службы ведомства, расчеты С-400 «Триумф» вычислили ракету-мишень «Кабан», которая имитировала оперативно-тактическую ракету. В результате на высоте свыше 15 км цель была уничтожена.

Отмечается, что после этого самарские военные и ЗРС С-400 передислоцируются из Астраханской области в Самарскую область, где техника пройдёт обслуживание. Затем расчеты заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства области.

Сообщается, что российская зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 «Триумф» уничтожает любые воздушные цели противника во время сильного радиоэлектронного и огневого противодействия.

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