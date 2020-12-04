Москва, , 13:18 — REGNUM Решение парламента Молдавии одобрить в первом чтении вывод из подчинения президенту Службы информации и безопасности вызвало бурное обсуждение в сети. Пользователи выразили свою точку зрения 4 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Надо предупредить, что в связи с задолженностью по газу, Газпром имеет право заблокировать подачу газа (до полной выплаты долга). Люди в Молдове пострадают, но эту власть мы поставим на место, если не одумаются и не задумаются о диалоге с Москвой», — пишет Иван Н.

Многие комментаторы однозначно поддержали такое решение парламента Молдавии. Они пришли к выводу, что госорган страны принимает решения в интересах не только народа Молдавии, но и хороших отношений между Кишинёвом и Москвой.

«А мне нравится, как парламент страны сделал из Санду президента без полномочий. Им бы еще закон принять, который запрещает людям с двойным гражданством занимать руководящие должности. Это хорошие новости», — считает Олег Ш.

Некоторые даже предположили, что если так дело пойдёт и дальше, то вскоре Молдавия сможет установить с Россией максимально тесные отношения, что является благом для народов двух стран.

«Отлично! Через лет пять, парламент Молдовы проголосует за вхождение в состав России!», — написал Сергей П.

Часть пользователей пришла к мнению, что парламенту Молдавии рано праздновать победу над президентом. Они уверены, что Санду найдёт способ прогнуть структуру и взять полноценную власть в свои руки.

«Все действия Санду, должна строго согласовывать с Америкой. Собственно она только по паспорту гражданка Молдавии. Долгая учёба и работа в Америке. Поздравляю Молдову, Вы попали. Сейчас очень быстро будут проталкиваться законы которые могут привести Молдову к парламентскому кризису и… Такой путь уже проходила Украина, со всеми вытекающими последствиями. Не зря Санду обозначила Украину и Румынию», — пишет Павел П.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее избранный президент Молдавии — лидер проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду — заявила, что Додон пытается"узурпировать власть» из-за того, что поддерживающая действующего молдавского президента Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту.