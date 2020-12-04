Киев, , 12:52 — REGNUM Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» и народный депутат Украины Виктор Медведчук и народный депутат Верховной рады Ренат Кузьмин обратились к премьер-министру Украины, руководителю посольства США в Киеве и руководителю Госдепа США.

Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба политической силы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, в заявлении на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля народные депутаты требуют от правительства Украины отчитаться о той финансовой помощи, которая была предоставлена правительству Украины правительством США за 2014−2020 годы. Согласно открытой информации, общая финансовая помощь составила больше 4,1 млрд долларов США и еще дополнительно 3 млрд долларов США Украина получила для стабилизации экономики.

Также в депутатском обращении, ссылаясь на официальный веб-сайт посольства США на Украине, указывается, что 3 марта 2020 года USAID выделило Украине дополнительную помощь на сумму 19 млн долларов США для смягчения последствий пандемии, а всего за 2020 г. Вашингтон выделил Украине 41 млн долларов «для мероприятий по противодействию COVID-19».

Соответственно, Медведчук и Кузьмин просят правительство Украины предоставить информацию о том, на каких правовых основаниях и условиях Украина на протяжении 2014−2020 гг. получает финансовую помощь от США, кто из украинских чиновников, когда и при каких обстоятельствах обратился к США за помощью, в том числе финансовой.

ИА REGNUM напоминает, что последний громкий скандал связан с тем, что посольство США прямо запретило властям Украины вести переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса.

Ранее Медведчук заявил о том, что непрофессиональные действия президента Зеленского и его команды привели к тому, что Украина окончательно превратилась в самую бедную страну Европы. Лидер оппозиции убежден, что спасти Украину от тотального краха могут только досрочные парламентские выборы, формирование нового правительства и, как следствие, изменение социально-экономического курса.