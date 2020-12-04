Амстердам, , 12:51 — REGNUM Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России с требованием приостановить исполнение арбитражного решения о выплате бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Российская сторона подала ходатайство в июне 2020 года. В решении сказано, что суд не нашел оснований для удовлетворения просьбы России. Бывшие акционеры ЮКОСа могут продолжать добиваться выполнения арбитражного решения, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что в юридическом направлении РФ объявлена война. Министр назвал самым крупным делом против России дело ЮКОСа.

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