Сеул, , 12:55 — REGNUM Южная Корея и Вьетнам договорились о введении в 2021 году системы упрощенного въезда для бизнесменов обеих стран. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, упрощённая система въезда начнёт действовать с 1 января. Так, в случае зарубежной поездки южнокорейским бизнесменам необходимо предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус, а также сдавать ПЦР-тест на COVID-19 раз в два дня после въезда в страну. А компаниям, высылающим приглашение, необходимо заранее получить разрешение на въезд специалиста и приложить его к документам на визу.

Известно, что подобные договорённости были достигнуты также между Китаем, ОАЭ, Индонезией, Сингапуром и Японией.