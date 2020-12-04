Сараево, , 13:09 — REGNUM Группа международных экспертов, возглавляемая американскими дипломатами Томасом де Мезиером и Вессом Митчеллом, 4 декабря передала стратегический документ «НАТО-2030» генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Согласно данному документу, НАТО планирует активизировать свое участие в делах Боснии и Герцеговины, и особое внимание уделит «борьбе с дестабилизацией, особенно гибридными конфликтами и дезинформацией на территории всех стран Западных Балканах». Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

«Мы стремимся поддерживать Боснию и Герцеговину в проведении реформ в течение многих лет, поскольку союзники привержены стабильным и безопасным Западным Балканам. Мы приветствуем наше постоянное сотрудничество в области реформ боснийских вооруженных сил и военных структур. Мы также приветствуем вклад Боснии и Герцеговины в нашу евроатлантическую безопасность, включая миссию в Афганистане», — указано в документе.

Помимо членства в ЕС, одной из самых важных внешнеполитических целей Боснии и Герцеговины, как сообщают боснийские СМИ, является присоединение к альянсу НАТО. Второй стадией вступления страны в НАТО является присоединение к Плану действий по подготовке к членству в НАТО, что Босния и Герцеговина сейчас пытается сделать.