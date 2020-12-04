Сухум, , 12:53 — REGNUM Последние события в Нагорном Карабахе свидетельствуют о том, что вопросы военной безопасности являются наиболее важными. Об этом, как передает агентство «Апсныпресс», 3 декабря заявил на совещании с членами абхазской Общественной палаты президент Абхазии Аслан Бжания.

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«События, которые развивались в Нагорном Карабахе, и то, к чему они привели, свидетельствуют о том, что мир не стал более гуманным и вопросы обеспечения военной безопасности остаются на первом плане», — цитируют журналисты Бжанию.

Он также отметил, что между Грузией и Абхазией не подписано мирное соглашение, а Тбилиси продолжает считать соседнее государство частью своей территории. Бжания отметил, что обсуждал сложившуюся ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.

«Укрепление нашего союзничества, прежде всего военного, и создание единой территории обороны и безопасности становится первоочередной задачей», — отметил президент Абхазии.

Стоит отметить, что на совещании с членами Общественной палаты Бжания также заявил, что поддерживает объединение Абхазии с Россией на принципах, которые схожи с объединением стран Евросоюза.

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