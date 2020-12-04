Кишинёв, , 12:47 — REGNUM Против сокращения полномочий президента Молдавии высказался действующий глава данной страны Игорь Додон. Он заявил об этом 4 декабря в видеообращении, которое размещено на странице политика в соцсети Facebook.

«Я против сокращения полномочий президента, тем более что всегда выступал за президентскую форму правления», — сказал действующий молдавский лидер.

Также он отметил, что молдавская Служба информации и безопасности всегда подчинялась и президенту, и парламенту страны.

«Я не вижу проблемы в том, что Санду сейчас не сможет назначить нового руководителя, поскольку действующий глава службы был назначен в прошлом году голосами социалистов, партии «Действие и солидарность» и партии «Платформа «Достоинство и правда», — добавил он.

Кроме того, Додон указал, что помимо того, что у Санду не осталось возможности назначить руководителя Службы информации и безопасности, никакие другие полномочия президента утвержденная парламентом Молдавии инициатива не затрагивает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее избранный президент Молдавии — лидер проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду — заявила, что Додон пытается «узурпировать власть» из-за того, что поддерживающая действующего молдавского президента Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту.