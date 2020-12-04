Токио, , 12:38 — REGNUM Официальные лица Японии поддерживают план создания фонда национального благосостояния, органа по управлению инвестициями в Индонезии, сообщает Antara.

Заявление было сделано послом Индонезии в Японии Хери Ахмади после того, как министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан и министр государственных предприятий Эрик Тохир встретились с высокопоставленными официальными лицами Японии.

«Япония в целом поддерживает создание фонда национального благосостояния в Индонезии. Несколько японских бизнесменов выразили заинтересованность в развитии оздоровительного туризма на Бали, управлении портовыми операторами и увеличении инвестиций в промышленную зону Батанг», — заявил посол Индонезии в Японии.

Индонезийскими министры, которые находятся с визитом в Японии, также встретились с несколькими руководителями компаний, включая Mitsui & Co, Mitsubishi Corp, Sojitz, Nippon Steel и Hanwa.

Напомним, фонд национального благосостояния Индонезии начнет работу в январе 2021 года. Правительство Индонезии заявило о своей готовности вложить 75 трлн индонезийских рупий в качестве начального капитала для создания агентства по управлению иностранными инвестициями в стране.

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