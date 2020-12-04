Сеул, , 12:33 — REGNUM Правительство Южной Кореи окажет поддержку неправительственным организациям, оказывающим гуманитарную помощь КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра объединения Ли Ин Ёна.

В рамках встречи с представителями Совета организаций по сотрудничеству с КНДР министр приветствовал недавнее решение Совета Безопасности ООН продлить срок поставок гуманитарной помощи в КНДР.

Читайте также: Совбез ООН продлил срок поставки гуманитарной помощи в КНДР

Представители совета отметили, что конец 2020 года и начало 2021 года — важное время для оживления межкорейского сотрудничества, поэтому обратились к министру с просьбой создать орган, который будет контролировать реализацию проектов сотрудничества, согласованных между Югом и Севером, а также открыть морские и наземные маршруты через границу для поставок помощи.

В ответ министр объединения пообещал решить данный вопрос как можно скорее.