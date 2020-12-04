Москва, , 12:26 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала оперативно подвести итоги эксперимента по маркировке бутилированной воды, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

«Мы бы просили ускорить рассмотрение итогов эксперимента по маркировке бутилированной воды», — завила Матвиенко в ходе совещания со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Она обратила внимание на то, что участвовать в эксперименте согласились 90 предприятий.

«Те, кто не включился, — это потенциальные нарушители, значит, есть основания уходить в тень», — уверена спикер Совфеда.

Парламентарий также указала на огромное сопротивление маркировке, однако, отметила Матвиенко, «доходы от некачественной якобы минеральной якобы импортной воды сравниваются с продажами оружия».

"Но власть-то у нас есть на них!» — подчеркнула Матвиенко.