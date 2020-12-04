Тбилиси, , 12:23 — REGNUM Лидеры оппозиционных партий Грузии 4 декабря встретились с послами США и Евросоюза в Тбилиси Келли Дегнан и Карлом Харцелем, чтобы представить совместное предложение по выходу из политического кризиса, образовавшегося после парламентских выборов. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

По данным ЦИК Грузии, на парламентских выборах победила правящая партия «Грузинская мечта», но в оппозиционных партиях не согласились с этим. Их кандидаты отказались получать депутатские мандаты. Накануне лидеры партий провели встречу, где обговорили совместные действия.

«Возможно, были разногласия относительно тактики, стратегии, способов достижения, но наша позиция не изменилась», — рассказала журналистам прибывшая на встречу с послами один из лидеров партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Хатия Деканоидзе.

Сообщается, что представители оппозиции отказались рассказать, с каким предложением они прибыли на встречу. Подробности пообещали сообщить позже.

Напомним, послы США и ЕС выступили в качестве посредников между оппозиционными партиями и «Грузинской мечтой». После встречи с дипломатами планируется провести встречу лидеров оппозиции и представителей правящей партии.

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