Ашхабад, 4 декабря 2020, 12:20 — REGNUM Посол Италии в Туркмении Лучано Галли вручил верительные грамоты президенту республики Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает агентство «Туркмения сегодня».
После церемонии вручения грамот состоялись переговоры. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений. Итальянский посол выразил заинтересованность в развитии партнерства.
Среди приоритетных направлений сотрудничества стороны выделили топливно-энергетический сектор, индустриальный комплекс, лёгкую промышленность и другие сектора экономики.
Напомним, в ноябре 2019 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посетил с официальным визитом Италию.
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