Вашингтон, , 12:19 — REGNUM Предложение составлять доклады о предполагаемых действиях России против американских военных содержится в проекте военного бюджета США на 2021 финансовый год. Фрагменты документа опубликованы на сайте комитета палаты представителей по делам вооружённых сил.

Проект военного бюджета на новый финансовый год, который начался в США с 1 октября, согласовали обе палаты Конгресса. Законодатели предлагают установить ежегодное составление доклада о «вознаграждениях» или других попытках России спровоцировать или поддержать атаки на американских военнослужащих.

Также предложено указывать в отчётах «поддержку» российской стороной экстремистов, действующих на почве расизма и национализма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американской прессе появились утверждения о том, что российские спецслужбы якобы предлагали афганским боевикам за вознаграждение уничтожать военнослужащих США. В Кремле и МИД России эту информацию назвали абсолютной ложью.

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