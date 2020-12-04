Брюссель, , 12:12 — REGNUM Впервые с начала второй волны пандемии встреча правительств стран Европейского союза, которая намечена на 10−11 декабря, будет проведена в очном режиме. Об этом 4 декабря сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции, которая была посвящена окончанию первого года его работы на данном посту.

«Саммит пройдет в очном режиме. На повестке дня саммита крайне важные вопросы, которые мы можем решить, только глядя друг другу в глаза», — сказал он.

Также известно, что на данном саммите ЕС будет проведено обсуждение санкций в отношении Турции, проблемы переговоров по выходу Британии из состава ЕС (Brexit), а также блокировка Польшей и Венгрией бюджетного плана союза на 2021−2027 годы.

При этом глава Европейского совета подчеркнул, что лидеры стран ЕС на данной встрече обсудят все имеющиеся у них меры воздействия на Анкару.

«Пришло время прекратить играть с Турцией в «кошки-мышки». В октябре ЕС предложил Турции развивать позитивную повестку, но этого не произошло. Поэтому саммит ЕС рассмотрит все средства воздействия на Анкару, которые у нас есть», — уточнил Мишель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель премьер-министра Польши Ярослав Говин выступил на заседании Европейской комиссии, в ходе которого заявил о возможности компромисса между Брюсселем и Варшавой по поводу бюджета ЕС на 2021−2027 годы.