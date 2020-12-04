Рига, , 12:05 — REGNUM Российские журналисты, задержанные службой государственной безопасности Латвии 3 декабря, отпущены. Об этом 4 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на одного из задержанных Владимира Линдермана.

Публицист и общественный деятель подчеркнул, что журналисты отпущены под подписку о невыезде. Ранее были задержаны бывший глава редакции портала Baltnews. lv Андрей Яковлев, журналисты Андрей Солопенко, Алла Березовская и Владимир Линедрман.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал задержание российских журналистов в Латвии политическим беспределом.

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