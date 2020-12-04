Джакарта, , 11:59 — REGNUM Постоянный представитель Республики Индонезии при Организации Объединенных Наций Хасан Клейб был избран заместителем генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), сообщает Antara.

Помимо Хасана Клейба должности заместителей гендиректора ВОИС заняли представители из США, Франции и Китая.

Хасан Клейб будет исполнять обязанности заместителя генерального директора по национальному и региональному сектору развития ВОИС с 1 января 2021 года.

Назначение Хасана Клейба, как ожидается, будет способствовать развитию инноваций и творчества в Индонезии.

Напомним, ВОИС — это международная организация, специализированное учреждение ООН, в которую входят 193 страны-члена.

Как сообщало ИА REGNUM, Саудовская Аравия просит Индонезию поддержать кандидатуру страны на проведение Азиатских игр в 2030 года.

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