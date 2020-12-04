Сеул, , 11:52 — REGNUM Генерал-лейтенант Пол Лакамера, возглавляющий Индо-Тихоокеанское командование вооружённых сил США, назначен командующим американскими войсками на Корейском полуострове. Об этом сообщает KBS со ссылкой на военные источники.

По данным источников, министерство обороны США уже уведомило правительство Южной Кореи о кадровых перестановках.

Известно, что Пол Лакамера сменит на данном посту генерала Роберта Абрамса, а также возглавит объединённое командование войсками Южной Кореи и США и командование ООН в Южной Корее.

Отметим, что генерал Лакамера возглавлял Индо-Тихоокеанское командования ВС США с ноября 2019 года, до этого он был командующим 18-го воздушно-десантного корпуса и командующим операцией Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.