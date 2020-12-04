Тбилиси, , 11:55 — REGNUM В Грузии двух членов оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) обвинили в давлении на председателя окружной избирательной комиссии № 5 района Тбилиси Исани. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Грузии.

По версии следствия, двое представителя ЕНД встретились с главой комиссии и якобы предложили ему $50 тыс. за то, чтобы он заявил о «фальсификациях» на парламентских выборах и ушел в отставку. Когда тот отказался, то, как говорится в заявлении, обвиняемые стали угрожать председателю комиссии арестом, в случае прихода к власти ЕНД, и физической расправой над его родственниками.

Также сообщается, что во время обыска у одного из обвиняемых изъяли боеприпасы.

В пресс-службе сообщили, что представителям ЕНД предъявили обвинение по статьям Уголовного кодекса «Понуждение» и «Дача взятки».

Как сообщало ИА REGNUM, в оппозиционных партиях Грузии не признали итоги парламентских выборов, а депутаты от оппозиции отказались входить в парламент.

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