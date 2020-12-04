Банги, , 11:50 — REGNUM Конституционный суд (КС) Центральноафриканской Республики (ЦАР) постановил, что бывший президент страны Франсуа Бозизе не может баллотироваться на выборах 27 декабря, передает радиостанция RFI Kiswahili.

По данным журналистов, суд запретил политику баллотироваться на очередной срок из-за предъявленных ему обвинений в убийстве и пытках. В отношении Бозизе также ввели санкции ООН.

Отмечается, что Бозизе занимал пост президента в течение 10 лет до 2013 года, однако его свержение вызвало «годы политического хаоса».

Бозизе рассматривался как главный соперник нынешнего президента Фостина-Арканжа Туадеры.