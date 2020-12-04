Москва, , 11:44 — REGNUM Американские политики часто дискутируют о двух достаточно разных принципах внешнеполитической стратегии США, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Есть принцип односторонней внешней политики — унилатеризм. Ему часто следовал Дональд Трамп, выходя из глобальных организаций и договоров во имя национальных интересов (Make America Great Again).

Есть принцип многостороннего взаимодействия стран — мультилатерализм. Видимо, Джо Байдену близок этот принцип, раз он говорит, что США должны решать политические вопросы в составе «более крупной группы».

Действительно, только многосторонний подход и равноправные переговоры позволят найти приемлемое для всех решение.

К тому же, пандемия продолжается коронавируса (как и вызванный ей экономический кризис), так что международная кооперация стран просто необходима», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден намерен использовать «многосторонний подход» в отношениях с Россией, Ираном и Китаем.

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