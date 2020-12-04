Подгорица, , 11:58 — REGNUM Новое правительство Черногории останется приверженным внешнеполитическим приоритетам — членству в НАТО и вступлению в Европейский союз, заявил в интервью черногорскому телеканалу 4 декабря Бранко Луковац, бывший министр иностранных дел этой страны. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Он также подчеркнул, что Черногория, несмотря на высылку посла Сербии, может стать примером добрососедских отношений в регионе.

Луковац также выразил надежду на то, что новое правительство Черногории останется приверженным соглашению, достигнутому лидерами трех коалиций.

«В соглашении четко изложены приверженность внешнеполитическим приоритетам, то есть членству в НАТО, ЕС, а также выполнение всех других обязательств по международным договорам, которые подписала Черногория. Я не думаю, что существуют какие-либо намеки на то, что Черногория могут отклониться от того, что было оговорено. Новое правительство не станет создавать какие-либо препятствия для сотрудничества с НАТО и выполнения условий на пути к ЕС», — отметил Луковац.