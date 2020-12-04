Кейптаун, , 11:45 — REGNUM ЮАР пропустила свой первый взнос за присоединение к инициативе Всемирной организации здравоохранения по оказанию помощи бедным странам в получении вакцины от COVID-19, сообщает южноафриканский новостной портал News24.

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В интервью корреспонденту портала представитель департамента здравоохранения ЮАР Анбан Пиллэй подтвердил, что оплата за вакцины Covax была задержана.

Журналисты информационного агентства AFP сообщили, что министр финансов ЮАР Тито Мбовени выделил $33 млн на вакцины, но, похоже, что казначейство еще не выпустило эти средства.

Деньги, которые смогла собрать ЮАР, должны обеспечить вакцинацию около 10% населения страны, заявил Мбовени.