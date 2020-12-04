Сеул, , 11:33 — REGNUM 3 декабря в онлайн формате состоялся второй стратегический диалог Южной Кореи и Испании. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

По их словам, со стороны Южной Кореи в переговорах принял участие заместитель главы МИД Чхве Чжон Гон, а со стороны Испании — госсекретарь по иностранным делам стран Латинской Америки и карибского бассейна правительства Испании Кристина Галлах.

В рамках видеовстречи южнокорейский дипломат выразил благодарность испанской стороне за содействие в возвращении на родину граждан Южной Кореи, оказавшихся изолированными в Экваториальной Гвинее в апреле текущего года.

В свою очередь, Галлах отметила, что благодаря консультативной помощи правительства Южной Кореи в Испании успешно провели региональные выборы.

Стороны также сошлись во мнении о схожести политики «Нового зелёного курса» Южной Кореи и «Европейского зелёного курса», нацеленных на борьбу с изменением климата и улучшение экологической обстановки.

Представители двух стран договорились укрепить сотрудничество в борьбе с пандемией и восстановлении экономики в рамках «зелёной» политики.