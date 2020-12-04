Москва, , 11:26 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал Минпросвещения сделать выводы из практики дистанционного обучения и разработать методики, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

«Многие родители справедливо жалуются, что из-за дистанционного образования качество подготовки школьников существенно падает. Надо сделать выводы из весенних событий и признать, что дистанционное образование требует новых подходов и педагогических методик. Работать, как раньше, только перед веб-камерой не получится», — заявил Миронов.

По его мнению, до сих пор ни методически, ни технически школы не готовы к переходу на дистанционное обучение.

«Хуже всего то, что к дистанционке по-прежнему не готовы учителя. Работа учителей на удалёнке нуждается в методическом сопровождении не меньше, чем работа офлайн», — уверен парламентарий.

На рассмотрении Госдумы находится законопроект о дистанционном обучении. Документ закрепляет за Минпросвещения и за Минобрнауки полномочия вводить в России режим дистанционного обучения в условиях повышенной готовности, ЧС и иных форс-мажорных обстоятельствах. Кроме того, профильные министерства должны будут прописать регламент длительности уроков и выставления оценок в условиях онлайн-обучения.

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