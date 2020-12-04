Варшава, , 11:26 — REGNUM Руководитель Управления дорожного движения Главного управления полиции Польши Роберт Опас анонсировал вступления в силу изменения в правила дорожного движения в республике, которые будут действовать уже с субботы 5 декабря. Об этом передает Onet.pl.

Так, с 5 декабря водителей освободят от обязанности иметь при себе водительские права во время вождения и проверки сотрудниками дорожной инспекции. «Полицейский проверит, есть ли у водителя права, через IT-систему централизованной регистрации водителей», — сказал Роберт Опас.

По его словам, данное изменение в правилах в первую очередь сэкономит время и упростит процедуру досмотра на дорогах. «Водительское удостоверение можно оставить дома — пластиковый документ не нужно будет предъявлять инспектору», — подчеркнул Опас.

При этом, главный инспектор подчеркнул, что граждан, которые попытаются ввести в заблуждение сотрудников полиции, предоставив ложные данные, или откажутся их предоставлять, будут ожидать юридические последствия. «Такое поведение может повлечь за собой задержание со стороны сотрудников полиции и принудительную доставку нарушителя в ближайшее отделение полиции для установления личных данных», — сказал он.

Новые правила будут касаться только тех водителей, которые внесены в польской системе регистрации водителей, соответственно, иностранные граждане, которые ездят по территории Польши, обязаны иметь при себе водительское удостоверение.