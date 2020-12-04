Джакарта, , 11:13 — REGNUM Глава национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Дони Монардо предоставил денежную помощь в размере 500 млн индонезийских рупий ($35 тыс.) правительству региона Лумаджанг для ликвидации последствий извержения вулкана Семеру, сообщает Detik.

«Агентство предоставило правительству Лумаджанга помощь для ликвидации последствий извержения вулкана Семеру. Кроме того, мы будем координировать процесс эвакуации жителей и отслеживать направление потока лавы вулкана Семеру», — заявил Дони Монардо.

По данным поста наблюдения за вулканом Семеру, произошли три извержения.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве по борьбе со стихийными бедствиями района Лембата в Индонезии заявили, что 7968 человек были эвакуированы из-за извержения вулкана Левотоло.

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