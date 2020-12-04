Москва, , 11:13 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов на фоне второй волны коронавирусапредложил МВД продлить до 1 июля 2021 года срок действия паспортов и водительских удостоверений, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

Речь идет о документах, основания для замены которых наступили с 1 февраля 2020 года и до 1 июля 2021 года включительно.

«Тот, кто чувствует себя уверенно, и сегодня может оформлять нужные документы, но делать это обязательством и восстанавливать в полном объеме прежние требования еще рано», — отметил Миронов.

Действующая отсрочка касается документов, чье действие прекратилось в период с 1 февраля до 15 июля.

«Возникла своего рода «рассинхронизация»: отсрочку продлили, а требования к документам, на которые она распространялась, не изменились. В результате, сложилась довольно странная ситуация. Например, те, кому исполнилось 14 лет 15 июля, могли подождать с паспортом почти полгода, а тем, кто родился днем позже, пришлось безотлагательно заниматься его получением», — пояснил парламентарий.