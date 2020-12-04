Москва, , 11:07 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв назвал происходящее в Латвии с сотрудниками информационных порталов Baltnews и Sputnik Латвия политическим беспределом и предложил вариант дальнейшего развития событий.

«Это юридический произвол и политический беспредел (прощу прощения за лексику, но она так и просится в этом случае из уголовного мира, вот ведь до чего дошло)», — отметил Косачёв в Facebook.

Он не скрывает, что «так и хочется предложить сейчас российским властям загонять под санкции первых лиц работающих в России зарубежных СМИ, позволяющих себе критически комментировать наши дела… и начать закрывать соответствующие корпункты один за другим». Тем не менее, по словам парламентария, делать это не намерен.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, служба государственной безопасности (СГБ) Латвии накануне задержала нескольких русскоязычных журналистов. Вопрос о задержании русскоязычных журналистов в Латвии будет поднят на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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