Нур-Султан, , 11:06 — REGNUM Семнадцатый форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в 2021 году в Кокчетаве, сообщили 4 декабря в пресс-службе министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Глава казахстанского ведомства Магзум Мирзагалиев обсудил подготовку к форуму с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. Встреча состоялась в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана переносится из-за ситуации с распространением коронавируса. В мероприятии традиционно принимают участие главы двух государств.

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