Уфа, , 11:15 — REGNUM V общероссийский юридический форум «Конституция-2020. Эволюция публичной власти» проходит в Уфе. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в этом мероприятии принимает участие глава Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, мероприятие проходит в непростое время, тема форума очень актуальна, поскольку обновленная Конституция России обеспечивает достойную жизнь граждан, повышение эффективности нашего страны, а также устойчивое развитие общества.

Он также отметил, что Основной закон РФ определяет основные направления и вектор развития страны. Поэтому он выказал надежду на то, что на форуме можно будет обогатиться новыми знаниями, узнать много интересного.

В работе форума принимают участие председатель Центральной ревизионной комиссии Ассоциации юристов России Сергей Шахрай, член Межведомственной комиссии по вопросам повышения качества высшего юридического образования, член Общественной палаты России Владислав Гриб, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, вице-президент Федеральной палаты адвокатов России, глава Ассоциации юридических вузов, научный руководитель Центра интеграционных и цивилизационных исследований Института государства и права РАН Сергей Бабурин.

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