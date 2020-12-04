Киев, , 11:03 — REGNUM Грузинские пограничники задержали плывших на яхте в Черном море трёх человек, один их которых ранее состоял в охране Михаила Саакашвили, когда тот был президентом Грузии. Об этом сам Саакашвили, который сейчас занимает пост руководителя комитета по реформам на Украине, 3 декабря сообщил на свой странице в соцсети Facebook.

«В нарушение международного законодательства в Грузии взяли на абордаж яхту, на которой плыли в Турцию двое украинцев и грузин, который был сотрудником государственной службы охраны во времена моего президентства», — написал Саакашвили.

По его мнению, в руководстве Грузии «перепуганы» и по этой причине преследуют всех, «кто имеет или имел хоть малейшее отношение к фамилии Саакашвили».

По данным украинских СМИ, задержанных обвинили в незаконном пересечении грузинской государственной границы. Суд в качестве меры пресечения избрал для задержанных арест.

Стоит отметить, что Саакашвили покинул Грузию в 2013 году до того, как истек его президентский срок. Вскоре в его отношении на родине возбудили несколько уголовных дел, по которым он потом был заочно признан виновным. В Грузии продолжает работать партия Саакашвили «Единое национальное движение».

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